الصحة العراقية تعلن تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/06 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تشخيص 8 اصابات جديدة بكورونا في العراق.

وقالت الصحة في بيان، انه "تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم".

واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية".

واكدت على "تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات وتدعو كافة الجهات المعنية على متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى".

نفت خلية الازمة الحكومية، الجمعة (06 آذار 2020)، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية في العراق.‏

وقال رئيس اللجنة وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "الدوام الرسمي سيكون مستمراً في جميع ‏المؤسسات الحكومية

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (06 آذار، 2020) إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من فيروس ’’كورونا’’.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، أن الوزارة قررت "إيقاف دخول الو

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، تمديد غلق متنزه الزوراء وبقية المرافق الترفيهية الأخرى.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تمديد غلق متنزه الزوراء والمتنزهات والمرافق الترفيهية التابعة لأمانة بغداد بالإضافة ال

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