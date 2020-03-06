وفاة امرأة وتسجيل 8 إصابات جديدة بـ

2020/03/06 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، وفاة المرأة المصابة بكورونا، فيما أكد وزارة الصحة تشخ...





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