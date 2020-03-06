2020/03/06 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، وفاة المرأة المصابة بكورونا، فيما أكد وزارة الصحة تشخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة امرأة وتسجيل 8 إصابات جديدة بـ "كورونا" في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كربلاء
اعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، وفاة المرأة المصابة بكورونا، فيما أكد وزارة الصحة تشخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة امرأة وتسجيل 8 إصابات جديدة بـ "كورونا" في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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