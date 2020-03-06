واشنطن تعرقل إعلانا في الأمم المتحدة يدعم الاتفاق التركي الروسي في سوريا لوقف اطلاق النار في إدلب بناء على طلب موسكو

2020/03/06 | 23:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة) عرقلت الولايات المتحدة الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً يدعم الاتفاق الروسي التركي على وقف لاطلاق النار في محافظة إدلب السورية، بناء على طلب روسيا، حسبما […]

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