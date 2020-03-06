يحدث في العراق.. شركة أجنبية تجلس في مضيف إحدى العشائر وتطلب “العطوة” لدفع فدية مالية(صور)

2020/03/06 | 23:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن إحدى العشائر في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، أرغمت شركة “دايو” الكورية بالقدوم إلى مضيف العشيرة وطلبها بما باللهجة العشائرية “عطوة” لمدة عشرة أيام من أجل دفع فصل للعشيرة البصرية.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إنه “حصلت جلسة في مضيف إحدى عشائر قضاء الفاو بمحافظة البصرة، […]

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