محلل سياسي: جميع المباحثات حول ترشيح شخصية بديلة لعلاوي لم تنجح

2020/03/06 | 23:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي، باسم الكناني، اليوم الجمعة، أنّ جميع المباحثات بين الكتل السياسية بشأن إختيار شخصية بديلة لمحمد توفيق علاوي الذي إعتذر عن تكليفه مؤخرا لن تنجح مطلقا.وقال الكناني، […]

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