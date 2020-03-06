الصحة تعلن 8 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

2020/03/06 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالتي وفاة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز، أن الوزارة تؤكد "تشخيص ثماني حالات جديدة في العراق؛ خمس إصابات في بغداد وتأكيد إصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية.

وتابع بالقول، "تؤكد وزارة الصحة والبيئة على تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات وتدعو كافة الجهات المعنية على متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى".

ويرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحد في كل من السليمانية وكربلاء.

فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 47 تتوزع على النحو الآتي: 19 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل.

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