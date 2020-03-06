2020/03/06 | 23:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت توفيّت سيّدة مُسنّة في محافظة #كربلاء اليوم الجمعة، بعد أيام من إصابتها بفيروس #كورونا، فيما سجّلَ العراق /8/ إصابات جديدة بـ “كورونا”، /5/ منها في #بغداد،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. تعطيلٌ للدوام وحالة وفاة وارتفاع الإصابات بـ “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. تعطيلٌ للدوام وحالة وفاة وارتفاع الإصابات بـ “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).