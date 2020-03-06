العمري : استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسة التربوية لغاية 21 من الشهر الجاري

2020/03/06 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب توجيهات وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي البك ووفقا لما جاء بقرار خلية الأزمة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020م ولغرض تفادي تداعيات انتشار مرض الكورونا وجه محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر بضرورة الالتزام بما جاء بمقررات خلية الازمة فيما يخص تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسة التربوية التي تشمل جميع […]

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