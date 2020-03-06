2020/03/06 | 23:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجوة جندرية واسعة في ميداني السياسة والعمل دراسة أممية جديدة: 90 في المئة من الناس متحيزون ضد المرأة ساره الشمالي ما زالت الفجوة الجندرية واسعة في ميداني السياسة والعمل، إذ […]

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