أردوغان يصف الغرب بـالـ ‘منافق’

2020/03/06 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يصل فيه عدد طالبي اللجوء من تركيا إلى اليونان يقترب من 150 ألف شخص، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب بـ”منافق”، في حديثه حول تدفق طالبي اللجوء.وقال أردوغان عن تدفق طالبي اللجوء، “الغرب مع الأسف منافق جدا، فقد وعدوا اليونان على الفور بتقديم 700 مليون يورو”.هذا وأعلن وزير الداخلية التركي، […]

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