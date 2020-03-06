عادل حبه - الانتخابات الايرانية:انتصار نسبي للشعب وتعرية وهزيمة وغضيحة لنظام الاستبداد المذهبي

2020/03/06 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه خاض الشعب الإيراني منذ بداية القرن العشرين ويخوض حتى الآن معارك ضارية من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد الشاهنشاهي وما تبعه من الاستبداد الديني بعد الإطاحة بالملكية في عام 1979.وكان الشعب الإيراني، أول شعب آسيوي ومسلم، يرفع راية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية الأولى في آسيا عام 1905، والتي تعرف بـ"ثورة المشروطة".هذه الثورة التي خاضها الشعب الإيراني من أجل المطالبة بالديمقراطية واسقاط الملكية و......

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