الإطاحة بأكبر عصابة لسرقة العجلات في النجف الأشرف

2020/03/06 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، القبض على 12 متهما في أكبر عصابة لسرقة العجلات في محافظة النجف الأشرف.

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