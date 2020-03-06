الصحة تعلن تسجيل ثمان إصابات جديدة بكورونا

2020/03/06 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية وكربلاء.

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