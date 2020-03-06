ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة

2020/03/06 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد ل...





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