شرطة بابل توجه بغلق المقاهي في المحافظة

2020/03/06 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بابل

وجهت قيادة شرطة بابل، الجمعة، بغلق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وجهت جميع مفاصلها من الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية بغلق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة للوقاية من إنتشار عدوى فيروس كورونا".

واضافت أن "على أصحاب المحال التي تم ذكرها والمواطنين الكرام الالتزام بذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، ضبط ورشة لتصليح الاسلحة وسط العاصمة بغداد، ضبطت داخلها قاعدة مقاومة طائرات وعدد من الاسلحة.

وذكرت مديرية الاستخبارات والأمن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &qu

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (06 آذار 2020)، إصابة عدد من منتسبيها بإطلاق نار مباشر في ساحة الخلاني، فيما وجهت رسالة الى المتظاهرين المتواجدين في ساحات التظاهر.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات ا

بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الجمعة (6 اذار 2020)، القوات الامريكية بالتحكم بالحدود العراقية- السورية، وتوفير غطاء أمني لتسلل عناصر تنظيم داعش.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات ال

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