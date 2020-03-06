الامانة تعلن تمديد إغلاق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية لـ 14 من الشهر الجاري

2020/03/06 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، تمديد غلق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية والاعتذار عن استقبال المراجعين حتى الـ14 من الشهر الحالي، بسبب فايروس كورونا.وذكرت الأمانة في بيان لها، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه تم “تمديد غلق متنزه الزوراء والمتنزهات والمرافق الترفيهية التابعة لأمانة بغداد، بالإضافة إلى الاعتذار عن استقبال المراجعين (عدا الشكاوى التي تتعلق بالشأن […]

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