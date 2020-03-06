الصحة تعلن عن ثمان حالات جديدة توفيت منها اثنتان

2020/03/06 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة،اليوم الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق.وقال بيان عن الوزارة ان الحالات توزعت بواقع خمس اصابات في بغدا، وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته، والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم.واشار البيان […]

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