نائب : العراق على شفير الهاوية تماما وازمة اقتصادية ومالية خانقة تهدده

2020/03/06 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/ ..قال النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي ، إن “العراق على شفير الهاوية تماما وهناك ازمات اقتصادية ومالية تهدده، بالإضافة الى الازمة الصحية لمرض كورونا” .واضاف الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الجمعة ، إن “المراقب للوضع العراقي الحرج المعقد وما آلت اليه الامور مؤخراً […]

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