2020/03/06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينهم امرأة فارقت الحياة.

وقالت الوزارة في بيان إن 5 إصابات سجلت في بغداد وإصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها بإصابته، فيما الإصابة الثامنة لسيدة من كربلاء كانت تعاني عدة أمراض مزمنة وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا الجمعة.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا في دائرة صحة كربلاء إن حالة المرأة المسنة كانت حرجة جدا مما تسبب بوفاتها، مؤكدا استمرار الإجراءات الوقائية على جميع الأصعدة للحد من انتشار الفيروس في المحافظة من خلال لبس الكمامات والكفوف والالتزام بتعليمات وزارة الصحة عبر التعفير والتعقيم.

وأكدت الوزارة على تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الإصابات ودعت كافة الجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في العراق إلى 4، اثنان منهما في بغداد وواحدة في السليمانية وواحدة في كربلاء.

وقد سجل العراق نحو 40 حالة إصابة بالفيروس.

وأصدرت السلطات العراقية، الجمعة، قرارا بتعطيل الدوام في جميع مؤسسات الدولة حتى يوم الـ15 من الشهر الجاري عدا القوات الأمنية والمؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا.

وأمهلت السلطات العراقية المواطنين المقيمين في إيران لغاية 15 مارس للعودة إلى البلاد، وبخلافه سيتم غلق جميع المنافذ الحدودية باستثناء مطاري بغداد والبصرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة)

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).