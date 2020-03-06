الصحة: تأكد تشخيص 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/06 | 23:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تاكيد تشخيص 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تعلن الوزارة عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق؛ خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم".

واضاف "تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية".

وبين "تؤكد وزارة الصحة والبيئة على تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات وتدعو كافة الجهات المعنية على متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى".

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