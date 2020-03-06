وسط تفشي «كورونا»... 4 حيل تساعدك على تجنب لمس وجهك

2020/03/06 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة على مدار اليوم، يقوم الأشخاص بلمس كثير من الأسطح ومقابض الأبواب وأزرار المصاعد؛ حيث يمكن للفيروسات، بما في ذلك فيروس «كورونا» المستجد، أن تستقر لعدة أيام.وتنوه المنظمات الصحية بشكل مستمر بضرورة عدم ملامسة الأنف والفم والأعين باعتبارها بوابات لدخول الفيروس، الذي تسبب في إصابة أكثر من 97510 ووفاة 3346 شخصاً في 85 دولة ومنطقة.ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، 4 حيل تساعد الأشخاص على التوقف عن لمس وجوههم، استناداً لآراء بعض الخبراء الصحيين.وهذه الحيل هي:- ابقِ يديك مشغولتين طوال الوقت.يقول خبراء الصحة إن إبقاء يديك مشغولتين عن طريق الإمساك بكرة الضغط أو أي شيء آخر يمكن أن يقلل من عدد مرات لمس الوجه بشكل كبير.ولكن يجب أن يحرص الشخص على تنظيف وتعقيم تلك الأشياء التي يمسكها بيديه بشكل منتظم.- قم بارتداء القفازات:ينصح الخبراء بارتداء القفازات قائلين إنها تجعل الشخص أكثر وعياً بحركاته.ولكن ينبغي التأكد من تعقيم هذه القفازات باستمرار حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية.- ضع عبوة مناديل بجانبك:احرص على وضع عبوة مناديل بجانبك طوال الوقت، لاستخدامها بدلاً من يديك إذا رغبت في لمس وجهك لأي سبب.- استخدم مطهرات اليدين بشكل مستمر:يقول الخبراء إن استخدام مطهرات اليدين بشكل مستمر خلال اليوم قد يساعد الأشخاص على تجنُّب لمس وجوههم، حيث إن رائحتها ستلفت انتباههم كلما أقدموا على لمس وجههم بشكل عفوي.

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