منح عراقيو الخارج اسبوعا للعودة الى البلاد

2020/03/06 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت السلطات العراقية، اليوم (الجمعة)، إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعاً للعودة منها.جاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذتها «خلية الأزمة» بعد اجتماعها اليوم، وقاية من فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 مارس (آذار) الحالي، قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.وشملت القرارات وقف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت من 8 مارس ولغاية 15 من الشهر ذاته، على أن يراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة وتقييمها، والإبقاء على عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية «بشرط تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفيروس».ورأت اللجنة فتح المراكز التجارية لمدة 3 ساعات «لغرض توفير المستلزمات المعاشية الضرورية» من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.وأعلنت «خلية الأزمة» استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، ويشمل ذلك معاهد التدريس الخصوصي حتى 21 مارس، إضافة إلى منع التجمع في الأماكن العامة، وإيقاف دخول الوافدين القادمين من فرنسا وإسبانيا، والدول التي تم ذكرها سابقاً باستثناء الوفود الرسمية والدبلوماسية.

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