مديرية الدفاع المدني تحذر من عاصفةٍ ترابية ستشهدها بعض مدن البلاد

2020/03/06 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية الدفاع المدني من عاصفةٍ ترابية تشهدها بعض مدن البلاد.وأصدرت المديرية عدة إرشادات، وهي {غلق نوافذ وأبواب المنزل، ولفت إنتباه الذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس، وعلى الأشخاص […]

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