2020/03/06 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء غير مؤكدة عن إصابة السيد آية الله العظمى السيد هادي المدرسي بفيروس كورونا وهو الان تحت العلاج في مستشفيات قم بأيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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