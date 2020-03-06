شرطة بابل توجه بغلق المقاهي والكافيهات لتجنب الاصابة بكورونا

2020/03/06 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة شرطة بابل، الجمعة، بغلق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنها “وجهت جميع مفاصلها من الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية بغلق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة للوقاية من إنتشار عدوى فيروس كورونا”.واضافت أن “على أصحاب المحال التي […]

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