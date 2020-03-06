القبض على اشخاص حاولوا ادخال بنادق صيد لمنطقة التظاهر في بغداد

2020/03/06 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت عمليات بغداد عن تمكنت القوات الامنية من القبض على اشخاص كانوا يحاولون ادخال بنادق صيد الى منطقة التظاهر في ساحة التحرير.وذكر بيان عن خلية الاعلام الامني،اليوم الجمعة، ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين وتامين منطقة التظاهر في ساحة التحرير وأثناء التفتيش في مداخل منطقة التظاهر تمكنت من القاء القبض على عدد من […]

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