الأسد «مرتاح» بعد اتفاق إردوغان وبوتين بشأن إدلب

2020/03/06 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دمشق بأن الرئيس السوري بشار #الأسد «مرتاح» بعد اتفاق الرئيس التركي (رجب طيب #إردوغان) ونظيره الروسي (فلاديمير #بوتين) بشأن الهدنة في #إدلب.وقال بيان صادر عن الرئاسة، إن بوتين

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