أكثر من 100 ألف مصاب بـ “كورونا” حول العالم

2020/03/06 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس #كورونا عالمياً، اليوم الجمعة حاجز 100 الـ ألف شخص، أغلبها في الصين.وأكدت إحصاءات مركز أنظمة العلوم والهندسة التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة،

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