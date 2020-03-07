2020/03/07 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود يستبعد تمرير اية شخصية لمنصب رئيس الوزراء ما لم يتوحد الصف الشيعي ومواقف الكتل السياسية فيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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