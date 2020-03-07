خلية الازمة تقرر تمديد عطلة المدارس والجامعات وايقاف الفعاليات الدينية والاجتماعية

2020/03/07 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوصت خلية الأزمة الحكومية، الجمعة، بفتح المولات التجارية ثلاث ساعات يومياً، وفيما قررت إيقاف كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية إلى إشعار آخر، أكدت تمديد العطلة في المؤسسات التربوية والتعليمية إلى 21 من الشهر الجاري.وقال رئيس اللجنة وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن اللجنة اجتمعت اليوم، واصدرت عدداً من التوصيات ضمن […]

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