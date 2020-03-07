البندقية التي تخنق الخزنة

2020/03/07 | 00:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست جملةً باردة، ونظريّة، حين نقول إن “الأمن هو خيارٌ اقتصاديّ”، أو “الاقتصاد خيارٌ أمني”، فنحن في العراق تذوّقناها، وتعرّفنا عليها بشكلٍ مباشرٍ ومُر، ليس مع حلول “العراق الجديد” بعد

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