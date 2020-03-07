الاستخبارات: الإطاحة بأكبر عصابة لسرقة العجلات في النجف الأشرف (موسع)

2020/03/07 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، القبض على 12 متهما في أكبر عصابة لسرقة العجلات في محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان للخلية تلقته “العهد نيوز”، أنه “بعد متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف الأشرف لإحدى أهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للعجلات الحكومية في الأشهر الماضية، في محافظات النجف الأشرف والديوانية وبابل […]

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