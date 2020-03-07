هجوم انتحاري يستهدف السفارة الأمريكية في تونس

2020/03/07 | 00:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الداخلية التونسية،الجمعة، ان شخصين وصفتهما ب”الارهابيين” نفذا هجوماً انتحارياً مستهدفين قوات الامن القريبة من مقر السفارة الأميركية في العاصمة ما ادى الى مقتل شرطي وجرح خمسة في عملية هي الأولى منذ 19 حزيران/يونيو 2019.وقبل ثمانية أشهر استهدف هجوم مزدوج في تونس قوات الامن وقد تبناه “تنظيم الدولة الاسلامية” وقتل فيه أمني ومدني.[…]

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