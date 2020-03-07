مسؤولٌ إيرانيٌّ : هجوم بيلوجي ارهابي وراء تفشي كورونا

2020/03/07 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، إن تفشي فيروس “كورونا” في الصين وإيران ناجم عن هجوم بيولوجي إرهابي.وأضاف في تصريح صحفي “لو لم تكن العقوبات الأمريكية لتمكنت طهران من مواجهة الهجوم بسهولة”.وردًا على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساعدة إيران لمكافحة الفيروس قال فلاحت بيشة: […]

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