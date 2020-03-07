2020/03/07 | 00:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة أربيل ليرتفع الإصابات المؤكدة في الإقليم إلى 9.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها أجرت فحوصات مخبرية لـ37 من العائدين من إيران، وتبين إصابة امرأة بالفيروس وعمرها 33 سنة من سكنة أربيل، منوهة إلى الحالة الصحية للمريضة مستقرة.

وأشارت إلى أنها حجرت على 2804 شخصاً عائداً من إيران فې 30 مكاناً متفرقاً منذ ظهور الفيروس، تم فك الحجر عن 982 منهم حتى الآن، إثر ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.

ومع تسجيل أول إصابة في أربيل، يرتفع العدد الإجمالي إلى 9 في إقليم كوردستان، 8 منها في محافظة السليمانية توفي منها واحدة حتى الآن، في حين توفي شخصان في بغداد وآخر في كربلاء جراء الفيروس.

بينما وصل عدد الإصابات في أرجاء العراق إلى 48 تتوزع على النحو الآتي: 19 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 1 أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).