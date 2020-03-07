ريال مدريد يخيّر نجمه بالرحيل او البقاء

2020/03/07 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش مستقبله في ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده ينتهي صيف عام 2021.

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