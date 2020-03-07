صحة كردستان تعلن تسجيل اول اصابة بكورونا في اربيل

2020/03/07 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في اربيل .

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت اول اصابة بفيروس كورونا في اربيل ، لامرأة تبلغ من العمر 33".

واضاف: "وبذلك يرتفع اجمالي المصابين بالفايروس في كردستان الى 9 اشخاص".

ولفت الى أن "المصابة حالتها الصحية مستقره وحسب المعلومات الاولية لم تزور ايران".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، وفاة المرأة المصابة بكورونا، فيما أكد وزارة الصحة تشخيص 8 حالات جديدة بالفايروس في العراق.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، ان "السيدة المصابة بفايروس كورونا في المحافظة توفيت اليوم"

بغداد اليوم_ بغداد

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، استمرار تعطيل الدوام في مؤسساتها لغاية 21 اذار الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020، اتخذت قرارا بتمديد تعطيل

بغداد اليوم-الانبار

نفى قائد عمليات الجزيرة والبادية، اللواء قاسم المحمدي، الأربعاء (6 آذار 2020) السماح لزوار من إيران الدخول إلى المحافظة، بعد رفض السلطات السورية إدخالهم عبر معبر البو كمال الحدودي.

وقال المحمدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن &qu

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