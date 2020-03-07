منصور الريكان - بئر العشاق

2020/03/07 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان من علّمك يا هذا أن تسترسل وتمسك بئر العشاقْ سواءاً ترضى أو ما ترضىالحزن شفيف ومداه العشق المنبوذْلا تحزن يا هذا فالليل طويل ويداه تمتد لبئريْوأنا للهمِّ سأبريْقاموس الوجد أرقّني وبحار الهمِّ على صدريْمَن يخرج مهزوماً وحزين مِن ضديْفأنا أرثي خاتمة الحرف وأجلي من يتأزم في أعماق الوهنْإحساسي سيّرني لأعماق الرغبة ببحث الآهاتْوعليَّ الجرح تسامى واندمج بالرغباتْ

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