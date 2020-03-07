جواد كاظم غلوم - الطاعن في العشق

2020/03/07 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم لا تَـبْـخَـسوا عـشْـقِـي عـلى هَــرَمٍفَــعَــليَّ من شَـطْــر الصّبــا دَيْــنُالحــبّ ظِــلِّـي فـي مـدى عـمريبِــفِــتُــوّتـــي وبِــشَـيْــبَــتِـــي أذنُأنــا للــجــمــال وسِــحْــرِهِ نـــذرٌأنــا للأنُـوثَـــة ان بَــدتْ عَــيْـــنُالصدق فــي قَــلــبي غَــدا مثَــلالا يحْـتَـويْــني الكـذب والـمَــيْــن أنــا انْ أحـبّ أحبّ مُــسْـتَــتِـــراويحيط سر......

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