منذر علي - تأملات في السياسة البريطانية عشية الخروج(4/2)

2020/03/07 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي ترى ما هي المعضلات والبدائل أمام الحكومة البريطانية الجديدة، المُنسحبة من الاتحاد الأوربي، وما هي الانعكاسات المحتملة على الأوضاع الداخلية والخارجية؟كنتُ قد أشرتُ في الحلقة السابقة إلى أنَّ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون فشل ، بين يوليو وأكتوبر من عام 2019 ، في تمرير مشروع الخروج ، Brexit من الاتحاد الأوربي ، عبر البرلمان ، فأضطر في 7 نوفمبر 2019 إلى إعلان موعداً للانتخابات العامة......

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