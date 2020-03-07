وزارة الصحة في كردستان تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أربيل

2020/03/07 | 00:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم عزل 2804 مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعاً مختلفاً"، مشيرة إلى "التأكد من خلو 982 مواطناً من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي"

وأضافت أنه "تم إجراء الفحوصات لـ 27 مشتبهاً به وبينت النتيجة أن هنالك حالة فحص إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، لامرأة من سكنة مدينة أربيل وتبلغ من العمر 33 عاماً"، مبينةً أن "حالتها الصحية مستقرة الآن".

وأوضحت الوزارة أن "عدد الإصابات في إقليم كردستان ارتفع إلى 9 حالات بينها حالة وفاة واحدة".

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