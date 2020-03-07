الصحة العراقية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/07 | 01:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية وكربلاء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والبيئة....

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