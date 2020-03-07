لبنان.. جلسة حكومية حاسمة بشأن الديون

2020/03/07 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بيروت/ جبار عودة الخطاط

يشهد قصر بعبدا (القصر الجمهوري) في بيروت بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعاً للحكومة اللبنانية وصف بالمهم والحاسم لاتخاذ القرار الأخير بشأن كيفية التعاطي مع استحقاق تسديد دين "اليوروبوندز" الذي يستحق في التاسع من الشهر الحالي وسط انقسام في الشارعين السياسي والاقتصادي بين معارض للتسديد وبين مؤيد لذلك، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الصباح" فان لبنان يتجه لعدم الدفع وأن ما تبقى من زمن عن موعد اعلان قرار التخلف عن التسديد لم يعد يسمح بانخراط بيروت في مفاوضات حيال الموضوع، وبالتالي فإن حكومة الدكتور حسان دياب قامت بإبلاغ "لازار" وهو (المكتب الاستشاري المكلف بإدارة المفاوضات) بذلك.

ولأهمية الموضوع؛ سيسبق جلسة اليوم المرتقبة اجتماع اقتصادي موسع للرئاسات الثلاث ميشال عون ونبيه بري والدكتور حسان دياب ووزيري المال والخارجية وحاكم مصرف لبنان للتداول في جميع الخيارات المطروحة وما يترتب عليها من تبعات والموقف المناسب، ولدى لبنان تسديد مستحق من هذا الدين يحل بتأريخ 9 آذار الحالي بقيمة مليار و200 مليون دولار وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعصف بالبلاد.

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