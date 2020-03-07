2020/03/07 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلان عن شفاء ثلاث اصابات بفيروس كورونا في كركوك النجف- كربلاء عبدالحسين غزال اعلنت خلية ازمة كورونا اصابة امرأة مسنة بالفيروس في كربلاء فيما قال محافظ كركوك في الشمال ان ثلاث حالات شفيت وستغادر المستشفى . لم تقم المرجعية الدينية العليا في العراق صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس العراقي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يلغي صلاة الجمعة في كربلاء والصدر يضغط لفتح مقام الإمام علي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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