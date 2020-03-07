السيستاني‭ ‬يلغي‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬والصدر‭ ‬يضغط‭ ‬لفتح‭ ‬مقام‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ ‬

2020/03/07 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلان‭ ‬عن‭ ‬شفاء‭ ‬ثلاث‭ ‬اصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬كركوك النجف‭- ‬كربلاء‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬اعلنت‭ ‬خلية‭ ‬ازمة‭ ‬كورونا‭ ‬اصابة‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬بالفيروس‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬ان‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬شفيت‭ ‬وستغادر‭ ‬المستشفى‭ .‬‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬اليوم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ […]

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