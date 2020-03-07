ملابس داخلية

2020/03/07 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الصين‭ ‬قدمت‭ ‬للعالم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقدمه‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬صناعية‭ ‬للإنسانية،‭ ‬بل‭ ‬انّ‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬العمل‭ ‬الصناعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬جهد‭ ‬الصين‭ ‬وطاقاتها‭ ‬البشرية‭ ‬ومواردها‭ ‬العظيمة‭.‬ ‭ ‬اليوم‭ ‬الصين‭ ‬تعمل‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وليس‭ ‬انقاذ‭ ‬نفسها،‭ ‬لأنها‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬الصحية‭ […]

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