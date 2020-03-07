2020/03/07 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يتبنى مهاجمة التجمع السياسي في كابول والقتلى تسعة وعشرون واشنطن- مرسي ابو طوق طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وقال ترامب إنه «ليس من المفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال».
ولا تزال طالبان تخوض حربا ضد الحكومة الافغانية التي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا تزال طالبان تخوض حربا ضد الحكومة الافغانية التي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).