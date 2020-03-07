ترامب‭ ‬يطرح‭ ‬احتمال‭ ‬استعادة طالبان‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬أفغانستان

2020/03/07 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش‭ ‬يتبنى‭ ‬مهاجمة‭ ‬التجمع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬والقتلى‭ ‬تسعة‭ ‬وعشرون واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬طرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭.‬ وقال‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬احتمال‮»‬‭.‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬طالبان‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬الافغانية‭ ‬التي‭ […]

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