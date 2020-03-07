حاتم الجوهرى - أين العدالة.. بين فساد الجهاز وفساد بعض صغار ملاك العبور الجديدة!؟

2020/03/07 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى حقيقة يعد ملف العبور الجديدة هو خير مثال، لكيف يمكن أن تتشوه قيم المجتمع المصري وتنحدر، وكيف يمكن لغياب المسئولية السياسية أن يخرج أسوأ ما في الناس، ويؤلب بعضهم ضد بعض شيعا، وأصبح الأمر شديد السوء لأن ماكينة "صنع القيم" الرسمية، يجعلها البعض تفتقد لأبسط معايير العدالة وتسعى لـ"خلق التناقضات" وإدارتها، بما يجعل ذلك ذريعة ليخرج طرف ما بحجة فساد المنظومة ويناور ويساوم على فسادها ذاته، ليحصل هو في الم......

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