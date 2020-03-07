مليكة طيطان - خليلة الكلب المحترم ...( عن هول ما جرى أحكي لكم )

2020/03/07 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مليكة_طيطان عن هول ما جرى أحكي لكمحكاية خليلة الكلب المحترم/////////////////////////مجرد النطق بكلمة الكلب في أي نقاش أو بشكل عابر و في كل الأحوال تقريبا نوع من الإهانة فلابد أن يقرن اللفظ بتعبير ( حشاكم ) إلا أن السيد الكلب المحترم بطل سجن بولمهارز كلام آخر في التبجيل والإحترام ...مفارقة تتسم بالغرابة , صراع بين رؤية تتفاوت بين الهزل والجد في ترتيب محكيات زمن السجن و الواقع التافه مكنني من معاينة......

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