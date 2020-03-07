أحمد صبحى منصور - في وجوب لعن الشيوخ : ( شيوخ الأديان الأرضية ) المحمديين

2020/03/07 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة لو ناديت ( صاحب الفضيلة ) بإسمه المجرد فقد وقعت في خطيئة دينية كبرى .هذا في دينهم الأرضى .جرّب أن تفعل هذا مع ( السيستاتى ) أو ( شيخ الأزهر / الإمام الأكبر ، أو آية الله الفلانى ) .في الإسلام دين الله جل وعلا يجب عليك أن تلعنهم .تلعنهم بسبب ما يفعلون ، وليس لأشخاصهم .نعطى تفصيلا : أولا : معنى اللعن هو الطرد والإبعاد .نفهم هذا من : 1 ـ قصة إبليس : فقد لعنه الله أي طر......

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