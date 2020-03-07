دراسة طبية تكشف الأثر المدمر للنوم غير المنضبط

2020/03/07 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبهت دراسة طبية حديثة إلى أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بساعة منضبطة للنوم والاستيقاظ، خلال أيام الأسبوع، يعرضون أنفسهم لاضطرابات صحية تصل إلى الإصابة بالنوبة القلبية.

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